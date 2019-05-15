İstanbul’da Ramazan bir başka güzel oluyor
Sıcacık pideleri, sofraları tatlandıran güllaçları, gecenin ortasından insanları oruca davet eden davulcuları, şehri saran uhrevi atmosferi ve bayram coşkusunda yaşanan eğlenceleriyle Ramazan, İstanbul’da bir başkadır.
İstanbul’un asırlardan süzülerek gelen kültürel zenginlikleri, Ramazan’ın manevi atmosferiyle taçlanır. Sahura kadar süren etkinliklerle 24 saat canlı bir şehir olur. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan, olanca cömertliğiyle yine bize misafir oluyor. Osmanlı’dan günümüze uzanan zengin bir Ramazan kültürüne sahip olan İstanbul, bu özel misafirini coşkuyla karşılıyor. İstanbul’da Ramazan ayında geleneksel alışverişin nabzı Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı’da atıyor. Kuyumcular, deri ürünler, hediyelik eşya dükkânlarındaki rengârenk cam ve bakır aksesuarlar, el halıları gibi birçok geleneksel ürünlerin pazarı Kapalıçarşı. Mısır Çarşısı’nı, zengin kahvaltılık çeşitleri ve baharatlarıyla ünlü. Tezgâhlar Ramazanda panayıra dönüşüyor .
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