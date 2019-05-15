İstanbul’da Ramazan bir başka güzel oluyor

İstanbul’un asırlardan süzülerek gelen kültürel zenginlikleri, Ramazan’ın manevi atmosferiyle taçlanır. Sahura kadar süren etkinliklerle 24 saat canlı bir şehir olur. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan, olanca cömertliğiyle yine bize misafir oluyor. Osmanlı’dan günümüze uzanan zengin bir Ramazan kültürüne sahip olan İstanbul, bu özel misafirini coşkuyla karşılıyor. İstanbul’da Ramazan ayında geleneksel alışverişin nabzı Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı’da atıyor. Kuyumcular, deri ürünler, hediyelik eşya dükkânlarındaki rengârenk cam ve bakır aksesuarlar, el halıları gibi birçok geleneksel ürünlerin pazarı Kapalıçarşı. Mısır Çarşısı’nı, zengin kahvaltılık çeşitleri ve baharatlarıyla ünlü. Tezgâhlar Ramazanda panayıra dönüşüyor .