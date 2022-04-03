Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. İzmir için İmsak vakti 2022, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Buna göre İzmir iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? İzmir Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan şükür ve sabır ayı olan Ramazan-ı Şerif geldi. Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve İzmir başta olmak üzere il il imsakiye bilgileri iftar ve sahur vakitleri belli oldu.

Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.