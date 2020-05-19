Kadir gecesi 2020 mesajları! Anlamlı Kadir gecesi sözleri ve resimli kadir gecesi sms mesajları

19 Mayıs 2020 Salı 12:02 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:02

Kadir Gecesi'nde, sevdiklerine ya da akrabalarına mesaj göndermek ve bu mübarek geceyi tebrik etmek isteyenler, en güzel resimli Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 dini günler takviminde Ramazan ayının 27. gününe denk gelen 19 Mayıs Salı günü, Kadir Gecesi idrak edilecek. Eş, dost ve akrabalarına Kadir gecesi 2020 mesajları göndermek isteyen vatandaşlar anlamlı Kadir gecesi sözleri resimli kadir gecesi sms mesajlarını Facebook, WhatsApp ve İnstagram'dan paylaşıyor. Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecesi, İslam dini için büyük öneme sahiptir. Bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanan Kadir gecesinde yine eller semaya yükselecek ve dualar, ibadetler edilecek. Kadir gecesi sözleri resimli kadir gecesi sms mesajları burada!

KADİR GECESİ RESİMLİ MESAJLARI 2020

Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşayan müminler, bu özel günü anlamlı Kadir gecesi sözleri ve resimli kadir gecesi sms mesajları ile taçlandırmak istiyorlar. Kadir Gecesi mesajları 2020 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde eller semalara yükselicek. Biz de en güzel Kadir Gecesi mesajlarını ve Kadir Gecesi dualarını haberimizde derledik....

Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun

Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

Kuran da kadir gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. kadir gecesi hayırlı olsun..

ANLAMLI KADİR GECESİ SÖZLERİ

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecemizin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileriz, Birliğimiz daim, dualarımız kabul olsun

*Enbiya, melaike, şüheda, evliya, asfiya, ebrar, kutlu Ramazan, Kadir Gecesi ve bu ayda inen Kur'an hürmetine hayırlar fetholsun, şerler defolsun. Sağlık, barış ve adalet hasreti bitsin. Mevla yeryüzündeki tüm mazlumlara yar olsun; kederlerini en kısa zamanda mutluluğa çevirsin