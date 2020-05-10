10 Mayıs 2020 Pazar 18:26 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 18:26

Kadir Gecesi'nde ibadet edip dualar etmek isteyen müminleri Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının kaçıncı gününe denk geldiğini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler takvimine göre 2020 Kadir Gecesi'nin tahmini günü belli oldu. 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde oruç ibadetleri idrak ediliyor. Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi Müslümanlar için çok büyüktür. Ramazan ayının son 10 gününde aranan ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte 2020 dini günler takvimi ve Kadir Gecesinin anlamı

2020 yılı Ramazan ayını ortaladığımız şu günlerde en fazla merak edilen konular arasında Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu suru yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi ramazan ayının kaçıncı günü?

KADİR GECESİ 2020 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 dini günler takviminde Ramazan ayının 27. gününe denk gelen 19 Mayıs Salı günü, Kadir Gecesi idrak edilecek. İslam Dünyasının genelinde her yıl Ramazan Ayı’nın 27. Gecesi, Kadir Gecesi olduğu inancıyla ibadetlerle geçirilir. Bu yıl ise Kadir Gecesi yani 19 Mayıs Salı gününü 20 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece ülkemizde ve İslam dünyasında idrak edilecektir.

Esas itibariyle İslam Uleması Kadir Gecesi’nin tarihinin net olarak bilinemeyeceği Anacak Ramazan Ayı içerisinde olduğuyla ilgili ittifak etmiştir. Yani Kadir Gecesi Ramazan Ayı içerisindedir. Bazı alimler Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın herhangi bir gecesi olabileceği ve bunun bilinemeyeceğini ifade etsellerde ekser ulema, özellikle hadis ve tefsir alimleri bu mübarek gecenin Ramazan Ayı’nın son on gecesinden biri olduğunda hemfikir kalmışlardır. En yaygın görüş ise Ramazan Ayı’nın 27. Gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönündedir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı, dua ve bağışlanma kapılarının açıldığı ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “Ṣıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramażân”, 2, 6; Tirmizî, “Ṣavm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir.

Bazı nakillerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 4; Müslim, “Ṣıyâm”, 217; Dârimî, “Ṣavm”, 56).