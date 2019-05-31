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Kadrimizi yükselten gece Kadir Gecesi

‘Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil’ şuuruyla hayatımızı sürdürdüğümüz müddetçe Kadir Gecesi’nden hakkıyla istifade edebiliriz.

  • Turan Aslan
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Bu gece Kadir Gecesi. Bizleri Kadir Gecesi’ne ulaştıran Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Rabbimiz, bu geceyi bizlere şöyle tanıtmaktadır: “Şüphesiz, Kur’an’ı biz Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nerden bilebilirsin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir.” Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları affolunur.”  

ÜÇ ÖNEMLİ MESAJ 

Kur’an-ı Kerim’de bu geceye müstakil bir sure tahsis eden Yüce Rabbimiz, gecenin değerini de en güzel şekilde bizzat kendisi tavsif etmiştir. Her sene kadrimizi yüceltmek için Rabbimizden bir bağış gibi, bir armağan gibi gelen Kadir gecesinin anlatıldığı bu sure, bizlere üç önemli mesaj getirmiştir. Birincisi; Kadir Gecesini değerli kılan, onun “yaradılış gayemizin kitabı” Yüce Kur’an’ın ilk nüzulüne şahit olmasıdır. Kadir Gecesinin kadrini yücelten, Aziz Kur’an’ın rahmet yüklü evrensel mesajlarının bu gece inmeye başlamasıdır. İkinci mesaj; Kadir Gecesi’nin, müminlere her yıl ömürlük bir fırsat sunmasıdır. Rabbimiz, ömre bedel bu geceyi, müminlere bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşetmiştir. 

İHYA ETMENİN YOLU 

Kadir Suresinin bizlere getirdiği üçüncü mesaj; Allah’ın meleklerinin, Kadir Gecesi’nde yeryüzüne selâm ve esenlik getirmek üzere inmeleridir. Bu muhteşem hâdise, Allah’ın bizlere bir ikramı ve ihsanı olarak her sene tekrar etmektedir. O halde Kadir Gecesini ihya etmek için Kur’an’ın barış ve esenlik mesajlarına kulak vermeliyiz. Bu mesajları yeryüzünde egemen kılmak için çaba göstermeliyiz. Kadir Gecesi’ni ihya etmenin yolu, Rabbimizin muhatap kabul ettiği, kalbimizin, gönlümüzün değerini bilmekten geçer. 

80 metre fren izi bıraktı, serbest bırakıldı...

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