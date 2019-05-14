Kevser’i okumaya devam edenin kalbi yumuşar
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Kim ‘innâ a’taynâ’ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.”
Cenab-ı Hak buyurur ki: “İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser suresini) kim inanarak ve sevabını umarak okursa onu affederim.” Kutbüddin-i İznikî buyurdu ki: “Bir kimse yatacağı vakit, Kevser suresini okursa ve; “Ya Rabbi! Beni sabah namazına uyandır” derse, Allahü tealanın izniyle o kimse sabah namazına uyanır.” Âlimlerimiz buyurmuştur ki: “Her kim bu sureyi cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe getirir de yatarsa, o gece Resûlullah Efendimizi rüyada görür.” Temimi diyor ki: “Her kim Kevser suresini okumaya devam ederse, kalbi yumuşar, Rabbine huşu içinde ibadet eder. Devamlı ibadet üzere olur.”
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