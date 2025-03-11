''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri çocukları eğlendirerek geliştiriyor

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 11. gününde de yoğun ilgiyle karşılandı.

Ramazan boyunca Beştepe Millet Sergi Salonu'nda sürecek etkinliklerde bugün, masal anlatımı, cep sineması, vantrolog gösterisi, "Külliye'de Çocuk Sesi" ve "Aslan" çizgi filmi karakterleri tarafından müzik ve dans etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çocuklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan "Çevre Müfettişi Sıfır Atık Atölye" kapsamında, "Atık Kumaştan Çanta Yapımı", "Ahşap Boyama", "Arkadaş Bilekliği Tasarımı", "Makrome Anahtarlık" ve "Hacivat-Karagöz Kukla Yapımı" atölyeleri ile el becerilerini geliştiriyor.

Etkinlik kapsamında TRT tarafından kurulan dijital stantlarda çocuklar, sesli kitap okuyor, kelime ve bilgi yarışmalarına katılıyor.

Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde sürecek.