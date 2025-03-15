''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan sergide, Diyanette görevli personellerin dereceye giren eserleri yer alıyor.

Sergide, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, katı ve naht olmak üzere yedi kategoride toplam 40 eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Eserler, İslam sanatlarının estetiğini yansıtmanın yanı sıra iyiliği teşvik eden ve iyilikle dünyanın güzelleşeceğine ilişkin mesajlar içeriyor.

Sergi, 19 Mart saat 17.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.