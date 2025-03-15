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Ramazan

''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri devam ediyor

'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 'İyilik, Sanatın Olsun' temalı Türk İslam Sanatları sergisi ziyaretçilerle buluştu.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri devam ediyor
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan sergide, Diyanette görevli personellerin dereceye giren eserleri yer alıyor.

Sergide, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, katı ve naht olmak üzere yedi kategoride toplam 40 eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Eserler, İslam sanatlarının estetiğini yansıtmanın yanı sıra iyiliği teşvik eden ve iyilikle dünyanın güzelleşeceğine ilişkin mesajlar içeriyor.

Sergi, 19 Mart saat 17.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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