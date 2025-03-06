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Ramazan

''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri kapsamında ''Aşık Veysel'' tiyatro gösterimi düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 'Aşık Veysel' tiyatro gösterimi izleyicisiyle buluştu.

AA6 Mart 2025 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri kapsamında ''Aşık Veysel'' tiyatro gösterimi düzenlendi
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aşık Veysel" tiyatro gösteriminde, Halk Ozanı Aşık Veysel'in hayatı ve anılarına yer verildi.

Aşık Veysel'i canlandıran Osman Nuri Ercan, oyuna Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküsünü söyleyerek başladı.

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı altıncı gününde de çocuklarla ailelerini ağırlamaya devam ediyor.

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki programda bugün, kitap günleri, "Akıllı Tavşan Momo Müzikali", "Külliye'de Çocuk Sesi", masal anlatımı ve vantrolog gösterileri gerçekleştirildi.

Ayrıca geleneksel oyunlar da çocuklardan ilgi gördü.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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