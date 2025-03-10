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Ramazan

''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan 'Külliye'de Ramazan' programı kapsamında çocuklar ve gençler için bilim ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri sürüyor
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Çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlayan programda, interaktif bilgi yarışması Kahoot, sahnede miniklerin yeteneklerini sergileyebileceği Külliye'de Çocuk Sesi ve eğitici gösteriler yer aldı. Masal anlatımları ve vantrolog gösterisi ise çocuklara hem geleneksel hem modern hikaye anlatıcılığını deneyimleme fırsatı sundu.

Etkinlikler kapsamında projelerini sergileyen ortaokul öğrencisi Ünal Işık ve lise öğrencisi Yusuf Şimşek, AA muhabirine projeleri hakkında bilgi verdi.

Sergiledikleri projelerle ziyaretçilere teknolojinin temel prensiplerini anlatmayı hedeflediklerini belirten Işık, "Standımızdakiler, genel olarak günümüzde kullandığımız birçok teknolojik aletin içerisinde bulunan devre ve mekanizmaların temel ve ilkel halleri. Bunları göstermek amacıyla kullanıyoruz. Yaşı büyük abilerimize, ablalarımıza bunları detaylı olarak anlatıyoruz. Çocukların da burada eğlenmesini ve bilimi sevmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek de küçük yaştan itibaren bilim aşılanan çocukların büyüdüklerinde büyük işler başaracaklarına inandığını dile getirerek, "Kötü alışkanlıklar yerine veya tableti, telefonu vermek yerine, basit, öğretilebilir, işlevli etkinliklerle çocukları bilime alıştırmamız lazım. Bu sayede çocuklar büyüdüğünde ülkemizi de kalkındırırız." dedi.

Stantlarda fizik konularını en basit haliyle anlatabilmeye yarayan ışıklar, çarklar ve mekanik düzeneklerin bulunduğunu aktaran Şimşek, yazılımın geleceğin meslekleri arasında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu alana ilgi duyduğunu ifade etti.

Kodlama ve oyun geliştirme üzerine çalıştığını aktaran Şimşek, "Medya ve oyun geliştirme, çocuklara aşılanabilecek en iyi yöntemlerden biri olarak görülüyor. Bu yüzden ben de bu alanda ilerlemeye karar verdim." dedi.

Çocukları bilimle buluşturmayı, ramazanın birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, ramazan ayı boyunca Külliye'de devam edecek.

  • Ramazan programı
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  • Kültür ve sanat

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