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Ramazan

''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında, 'Külliye'de çocuk sesi', 'Akıllı Tavşan Momo Müzikali', cep sineması, izcilik oyunları, masal anlatımı, atölye etkinlikleri ve vantrolog gösterileri gerçekleştirildi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri sürüyor
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Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 19. gününde de devam ediyor.

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki programda bugün, "Külliye'de çocuk sesi", "Akıllı Tavşan Momo Müzikali", cep sineması, izcilik oyunları, masal anlatımı, atölye etkinlikleri ve vantrolog gösterileri yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı Hatırası" stantlarına katılım sağlayan çocuklar, boyama, çanta boyama ve ebru etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 3-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan "Aile Atölyeleri"ndeki yastık dikimi, ayraç yapımı ve hama boncuk aktivitelerinde çocuklar eğlenerek, el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Program, ramazan ayı boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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