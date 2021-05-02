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Ramazan

Kuzey Makedonya'daki camilerde bu yılın ilk teravih namazı kılındı

Kuzey Makedonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 03:07 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 03:08
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Kovid-19 salgını dolayısıyla ülkede ilk önce 20.00-05.00, daha sonra 21.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla kaldırıldı.

Müslümanlar da kısıtlamanın sona ermesinin ardından bu yılın ilk teravih namazını camilerde, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde kıldı.

Başkent Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi de bu yılın ilk teravih namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Camide yer bulamayan bazı vatandaşların namazı avluda kıldığı görüldü.

Kuzey Makedonya Hükümeti ayrıca, 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gecede de Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulamayacak.

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