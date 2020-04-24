Lokanta usulü sarı mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

24 Nisan 2020 Cuma 17:14 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:14

İftar denince akla ilk gelen mercimek çorbası olur. Ramazan'ın gelmesiyle büyük bir heyecanla hazırlanan iftar sofralarının vazgeçilmezi mercimek çorbası hemen hemen her evde sofrada yerini alır. Lokantada yediğiniz sarı çorbanın nasıl yapıldığını bir çoğumuz merak etmiştir. Peki, lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokantantalarda yediğimiz sarı ve lezzetli mercimek çorbasının nasıl yapıldığını merak edenler için lokanta usulü mercimek çorbası tarifini sizler için hazırladık. İşte sarı rengiyle iştah kabartan lezzetli lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI

Mercimek çorbasının renginin sapsarı olmasını istiyorsanız patates miktarını artırıp havuç koymayabilirsiniz. Son aşamada blender yerine sadece tülbent kullanarak süzerseniz de rengi sarı olacaktır

Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Çorba İçin:

Mercimekleri bol suda yıkayın.

Tereyağını eritin ve küp küp doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları kavurun.

Soğan ve sarımsak hafif kavrulunca unu ilave edin ve 2-3 dakika unu kavurun.

Çırpma teliyle unu çırpıyorken tavuk suyunu ilave edin.

Mercimekleri de ilave edin ve kalan suyu da ilave edip kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca tuzu ilave edin ve mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kaynayan ve kıvamlanan çorbayı blenderdan geçirin ve daha sonra ince delikli bir süzgeçten süzün ve pürüzsüz kıvama getirin.

Üzeri İçin:

Tereyağını eritin ve eriyen tereyağında pul biberi kavurun.

Kaynayan çorbanın üzerine dökün ve tahta kaşık yardımıyla yağın çorbayla karıştırın.

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı sıvı yağı

1 adet kuru soğan(iri doğranmış)

1 yemek kaşığı un

1 adet havuç(iri doğranmış)

1 adet patates(büyük boy, iri doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek

6 su bardağı sıcak su(1 adet et su tablet ile hazırlanmış)

ÜZERİ İÇİN:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI:

Mercimekleri bol suda yıkayın. Tereyağını eritin ve ince ince doğranmış soğanları ve rendelemiş sarımsakları kavurun. Soğan ve sarımsak hafif kavrulunca unu ekleyerek 2-3 dakika unu kavurun.

Çırpma teliyle unu çırpıyorken tavuk suyunu ekleyin.

Mercimekleri de ilave edin ve kalan suyu da ekleyip kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca tuzu ekleyin ve mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kaynayan ve kıvamlanan çorbayı blender dan geçirin ve daha sonra ince delikli bir süzgeçten süzün ve pürüzsüz kıvama gelmesini sağlayın.

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağını eritin ve eriyen tereyağında pul biberi ekleyin ve kavurun.

Kaynayan çorbanın üzerine ekleyin ve tahta kaşık yardımıyla yağın çorbayla karışmasını sağlayın. Servise hazır.

Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Tarifinin Püf Noktası: Un kavrulduktan sonra suyu ilave ederken çırpma teli kullanmak çorbanın topaklanmasını engeller.



SÜZME MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER:

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun.

Tüm sebzeleri küpler halinde doğrayın.

Mercimekleri bol suda yıkayın.

Bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı alın ve eritin.

İçine soğanları ilave edin kavurmaya başlayın. Ardından havuç ve patatesleri de ilave ederek kavurmaya devam edin.

Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ilave ederek kaynamaya bırakın.

Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde blender dan geçirin. Tekrar ocağa alın.

Ayrı bir yerde tereyağı ve unu kavurun. Çorbadan yarım kepçe kadarını içine ekleyin ve karışımı çorbaya alıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı kontrollü çorbanın içine ekleyerek karıştırın. Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin.

Çorbanız servise hazır.