Mevlevihanede iftar

Gelibolu’nun düşman işgaline girmesiyle cephanelik olarak kullanılan, uzun süre askeri alanda yer aldıktan sonra 1994’te Vakıflar Genel Müdürlüğünce satın alınarak onarılan mevlevihane, 17 Eylül 2005’ten bu yana ziyarete açık bulunuyor. Bu tarihten beri aynı zamanda müze işlevi gören mevlevihanede, 10 yılı aşkın süredir Tasavvuf Vakfı öncülüğünde düzenli olarak sema programları yapılarak, tasavvuf öğretisi anlatılıyor. “Edep ve irfan merkezi” olarak insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamalarının yanında bir kültür ve sanat merkezi olarak da işlev gören mevlevihanede, ayrıca her yıl binlerce kişiye iftar veriliyor.