12 Nisan 2021 Pazartesi 10:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:21

Ne zaman sahura kalkacağız? sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. 2021 Ramazan'ın başlangıç tarihi hakkındaki detayları haberimizden görebilirsiniz. Ramazan ayında oruç ibadetini getirecek olan milyonlarca kişi, ilk orucun ne zaman tutulacağını öğrenmek istiyor. Diyanet'in belirlediği Ramazan imsakiyesi 2021 haberimizde yer alıyor. Buna göre; Ne zaman oruçluyuz 2021? Ne zaman sahura kalkacağız? İşte ilk sahur ve oruç tarihi

NE ZAMAN ORUÇLUYUZ 2021?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl Mayıs ayının 12'sinde sona erecek.

Ramazan'da birçok insan ilk orucun hangi gün tutulacağını, hangi gece sahur vakti yapılacağını araştırıyor. Birçok Müslüman Ramazan ayında oruç tutarak ibadet ediyor. Bunun için de sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Peki ilk sahura ne zaman kalkılacak?

NE ZAMAN SAHURA KALKACAĞIZ?

Ramazan ayının ilk orucu Nisan'ın 13'ünde (Salı günü) tutulacağı için 12'sini 13'üne bağlayan gece ilk sahura kalkacağız . İşte 2021 Ramazan imsakiyesi.

2021 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolunur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolunur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Allah buyuruyor ki: 'Ancak oruçlu böyle değildir. Çünkü oruç sırf Benim rızam için tutulmuştur, Bana aittir. O zevkleri ve yemesini Benim için bırakır.'

Peygamber efendimiz, kendisine sorulan "Ya Resulallah, bana hayırlı bir amel tavsiye eder misiniz?" sorusuna şu şekilde cevap vermiştir.

"Oruç tut, çünkü oruca denk bir ibadet yoktur" (S.A.S)

Tekrar sordum: "Bana güzel bir iş yapmamı tavsiye eder misiniz?"

"Oruç tutmaya bak. Çünkü Allah yanında onun kadar sevaplı bir ibadet yoktur" buyurdular. (Nesâi, Sıyam: 43)

Ali ibni Ebi Talib Radiyallâhu Anhın rivayetine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

"Oruç, içinin çektiği yiyecek ve içeceklerden kimi alıkoyarsa, Cenab-ı Hak ona Cennet meyvelerinden yedirir ve sularından içirir." (Kenzü'l-Ummal, 3:329)