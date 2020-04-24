Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? İşte Ramazan orucu niyeti

24 Nisan 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 16:38

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, sahur vaktinde 'Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…' duasını yaptığı rivayet edilir. Peki Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? İşte Ramazan oucu niyeti

Ramazan ayının gelmesine çok kısa bir zaman kala milyonlarca Müslüman oruç tutacak. Ramazan ayı içerisinde ibadet ederek Allah’a kendisini daha yakın hissetmek isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan müminler için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak ve gönülden istemek, onaylamak demektir. Oruca nasıl niyet edilir? Oruca ne zaman niyet edilir? konusunu aşağıda açıkladık.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Yaptığımız her ibadetin başında olduğu gibi oruca da başlarken niyet etmek yaptığımız ibadetlerin ve orucun temel şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru olarak kabul edilmez ve zarar görür. Oruç tutmaya kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da bir nevi niyet sayılmaktadır.

Ramazan orucu da dâhil olmak üzere belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme gereklidir. Oruca niyet etme zamanına gelecek olursak, niyet vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsak vaktinden sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir iş ya da işlem yapılmamış olması gerekmektedir. Aksi halde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Ramazan orucu başta olmak üzere tutulacak bütün oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli olmakla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun gününün işaretlenerek belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan orucu için her günü ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için güneşin batışından itibaren en geç imsak vaktine kadar kesinlikle niyet edilmiş olması gereklidir. Bu tür oruçlara niyet edilirken de, tutulacak orucun amacı “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde isimlendirilerek belirtilmesi gerekir.

RAMAZAN ORUCU NİYETİ

Oruç için nasıl niyet edilir? Ramazan orucu da dahil olmak üzere belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etmek gereklidir. Oruca niyet etme zamanına gelecek olursak, niyet vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsak vaktinden sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir iş ya da işlem yapılmamış olması gerekmektedir.

Aksi halde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Ramazan orucu başta olmak üzere tutulacak bütün oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli olmakla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun gününün işaretlenerek belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan orucu için her günü ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400). Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için güneşin batışından itibaren en geç imsak vaktine kadar kesinlikle niyet edilmiş olması gereklidir. Bu tür oruçlara niyet edilirken de, tutulacak orucun amacı “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde isimlendirilerek belirtilmesi gerekir.

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı internet sayfasında "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" sorusunun cevabı şu şekilde yer aldı:

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek doğru olandır. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.