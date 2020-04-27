Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürülür mü?

27 Nisan 2020 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:13

Oruç tutan vatandaşlar orucu bozan şeyleri merak edip araştırıyor. Oruçluyken oje süren kadın bireyler, orucun bu durumda tehlikeye girip girmediğini merak ediyor. Bilindiği üzere vücuda dışarıdan bir yiyecek ya da su girmediği sürece orucun bozulması söz konusu değil. Fakat oje abdest almaya engel bir madde olduğu için oruçluyken oje sürükür mü? sorusunu beraberinde getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Oje surmek orucu bozar mı? sorusu ile ilgili fetvası haberimizde.

Ramazan ayı içerisinde birçok insan oruç ibadetini yerine getirecek. Oruç ibadetini yerine getirirken bir hata veya bir eksiklik yapmak istemeyen müslümanlar orucu bozan ve bozmayan şeyler konusunda sık sık araştırma yapmaya devam ediyor. Özellikle kadınların günlük hayatta sık kullandıkları makyaj malzemeleri arasında yer alan ruj, oje, parlatıcı ve rimel gibi ürünler orucu bozar mı sorusu sıkça araştırılıyor.

ORUÇLUYKEN OJE SÜRÜLÜR MÜ?

Kadınların tırnaklarını renklendirmek amacıyla kullandığı oje, teknik olarak orucu bozmaz. Yani gusül abdesti olan bir Müslüman kadın niyet etmek suretiyle ramazan orucunu tutabilir. Oje sürmek oruca bu anlamda bir mani teşkil etmez fakat namaz kılmaya manidir. Namaz da abdest ile gerçekleşen bir ibadettir ki oje altına su geçirmeyen bir tabaka oluşturduğu için oje namaz abdestine manidir.

Diyanet İşler Başkanlığı'nın konu ile ilgili bilgilendirmesi şöyle;

Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi hâlde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır (Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 73). Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarına boya yapışan boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 6; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 288). Bu kimseler için cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya vb. şeyler abdest ve gusle engel olmaz.

Fakat isteğe bağlı olarak vücuda sürülen oje, ruj, geçici dövme ve takma tırnak gibi maddeler bu ruhsatın dışındadır. Böyle maddeler suyun bedenle temasına engel olursa abdest ve gusle de engel olurlar. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir. Saça sürülen jöle ise bir tabaka oluşturmadığından abdest ve gusle engel olmaz.