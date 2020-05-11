Oruç açarken iftarda hangi dualar okunur? Oruç açarken iftarda okunacak dualar

11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:56 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:56

Oruç açarken okunacak dualar akşam ezanı iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in "Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez" müjdesi sonrası tüm Müslümanlar iftardan önce dua etmeye başlamışlardır. İftar saatinde oruçlarını açacak olan vatandaşlar, okumaları gereken duaları merak ediyor. Peki, Oruç açarken iftarda hangi dua okunur? İşte Türkçe ve Arapça iftar duaları.

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruçla ilgili soruların cevapları merakla araştırılıyor. Genellikle orucu bozan şeylerin neler olduğunu merak edenler, iftarda ve sahurda okunacak duaları da tek tek araştırıyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız." buyurmuştur. Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyenler, iftarda ouç açarken nasıl niyet edileceğini Diyanet bilgisine göre öğrenmek istiyor. İşte, iftar duası ve iftarda oruç açarken okunması gereken dualar...

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

ANLAMI



Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ AÇARKEN OKUNACAK DUALAR

Oruç tutan her ümmeti, duası Allah katında asla reddedilmeyecek üç kişi arasında olduğunu bildiren ve sayan Sevgili Peygamber Efendimiz ümmetine şu uyarılarda bulunurdu: "Üç kişinin duası asla geri çevrilmez: Adalet üzere hüküm veren hakimin, İftar edinceye kadar oruç tutanın ümmetin ve zulme, haksızlığa uğrayan mazlumun" şeklinde buyurmuştur.



Bilindiği üzere Ramazan ayı duaların makbul ve kabul olacağı, karşılık verileceği özel, müstesna ve kıymetli bir aydır. Oruçlu ağzın duası her zaman makbuldür. Hadis-i şerif bu müjdeyi dile getirir:

"Her oruç tutan kulun iftar vaktinde kabul olunacak bir duası vardır. Duasının karşılığı mükafat olarak ya dünyada verilir ya da ahirette ebedi bir surette ihsan edilir." (Kenzü'l-Ummal, 3:328)

Oruçlu olduğu zamanlarda iftar vaktinin gelmesi ile Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum." "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşa sevap kesinleşti."

Hadis-i şerifte bu manaya dikkat çekilir ve müminler duaya teşvik edilirler:"

ORUÇ AÇMA DUALARI NELERDİR?

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

İftar duası; "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.