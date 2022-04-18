Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, "Kaç gündür oruç tutuyoruz? Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz?" sorularına yanıt arıyor. Bu sene Ramazan Bayramı Mayıs ayının 2'sine denk geliyor. Buna göre Oruç ne zaman bitiyor? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

KAÇ GÜNDÜR ORUÇ TUTUYORUZ?

Bugün 18 Nisan 2022 Pazartesi Ramazan ayının 17. orucu tutuluyor.

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mayıs ayının 1'inde son orucun son günü olan Arefe günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi 01.05.2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 02.05.2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 03.05.2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 04.05.2022 Çarşamba

"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167- 168)

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder.

Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def'i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar... Allah Resulü'nün "oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı sabretme, öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan...