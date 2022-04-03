Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, oruç tutmadan önce nasıl ve ne diyerek niyet edeceklerini merak ediyor. Ramazan ayında şüphesiz oruç tutmak için öncelikle kalben niyet edilmesi gerekir. Sonrasında bu niyeti sözlere dökerek oruca niyet edilir. Peki Ramazan oruç niyeti nasıl edilir? Oruç niyeti nasıl getirilir? İşte detaylar...

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDILIR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir.

Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.

Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

RAMAZAN ORUÇ NİYETİ NASIL EDİLİR?

Ramazana ayında oruç için niyet etmek isteyenler şu sözlerle oruca niyet edebilir:

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya "

İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.

İmsaktan sonra oruçluymuş gibi orucu bozacak durumlardan kaçınılırsa zeval vaktine kadar niyet etmek caiz olur. İmsak vakti girmeden önce niyet edilmesi gereken oruçlar ise, kaza oruçları ve kefaret oruçlarıdır.

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).