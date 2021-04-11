11 Nisan 2021 Pazar 13:38 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 13:38

2021 oruç fidyesi ne kadar? sorusunun cevabı, bu sene hastalık nedeniyle oruç tutamayacak olan Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Ramazan orucu tüm Müslümanlara farzdır. Özürsüz olarak oruç tutmamak ise günahtır. Çeşitli nedenlerden dolayı oruç tutamayanlar ise buna mukabil Fidye öderler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için belirlediği fidye (oruç bedeli) miktarı açıklandı. Peki Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? Bu sene oruç kefareti ne kadar?

Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır. 2021 Oruç bedelinin kaç lira olduğu, elinde olmayan bir hastalık veya özür nedeniyle oruç tutamayanlar tarafından büyük merak konusune kadar para vereceğini merak ediyor. İşte mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyenlerin ödeyeceği para bedeli..

2021 ORUÇ FİDYESİ NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Asgari Fidye bedeli 28 TL'dir.

FİDYE NASIL HESAPLANIR?

2021 senesi için Diyanet İşleri tarafından belirlenen Fidye miktarı Asgari 28 TL olarak açıklandı. Buna göre oruç tutulmayan her gün sayısı 28 ile çarpılarak ne kadar fidye miktarı belirlenir.

2021 Fidye miktarı hesaplama: 28 x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

Oruç tutamayan bir Müslümanın 2021 için ödeyeceği günlük fidye miktarı 28 liradır. Kişi 30 gün oruç tutamamışsa ödenecek fidye miktarı 28 TL x 30: 840 TL'dir.

FİDYE MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye (oruç bedeli) vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

DİYANET BELİRLEDİ

Din İşleri Yüksek Kurulu, fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2021 yılı Fidye miktarı, Ramazan ayının başlangıcından bayrama kadar olan sürede günlük 28,00 TL olarak hesaplanıp ihtiyaç sahibine verilir.

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir.

ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

Fidye kelime olarak bir kimsenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel anlamına gelmektedir. Dinen ise karşılığı ise bazı şartlar nedeniyle oruç tutamayanların vermesi gereken miktardır.

Oruç tutamayanların fidye vermesi gerektiği, ayetle sabittir:

"O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, yahut seferde olur da oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sıhhat bulduğu veya yolcu olmadığı başka günlerde oruç tutar. Fazla ihtiyarlık veya ağır hastalık gibi sebeblerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lâzımdır..." (Bakara, 2/184).

FİDYE NE ZAMAN VERİLİR?

Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakirlere de verilebilir. Ramazan içinde verilebileceği gibi, evvelinde veya sonunda da verilebilir.

ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Oruç fidyesi, fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).