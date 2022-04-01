Oruç tutanlarda gençleşmeyi sağlıyor! Mucizevi gen...

Ramazan ayında ibadetin bir parçası olan oruç tutmanın manevi katkısının yanı sıra vücut için de çok ciddi yararları olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Muhammed Nurullah Şahin, oruçla beraber sahur ve iftar arasında yaklaşık 16 saatlik bir açlık süresi olduğunu ve bu sürenin aslında vücudun bir nevi tamir süreci olan otofaji denilen olayı tetiklediğinin bilindiğini söyledi. Açlıkla birlikte sirtüin denilen genlerin de aktif hale gelerek gençleşmeyi sağladığını, yaşlanmayı durdurduğunu ifade eden Şahin, "Sirtüin gençlikle ilgili olan genlerdir. Peki tamirat ve gençleşme süreci olan otofaji nedir? Otofaji aslında kelime anlamı olarak kendi kendini yemek olarak adlandırabiliriz. Yani vücudun kendi hücrelerini yok etmesi esasen. Ama bu kontrollü açlık ile vücudumuzda sağlam hücreler değil, hasarlı ve bozuk hücreleri ve yapıları yok edecek şekilde membranlar oluşur ve bu membranlar hasarlı yapıları sararak sindirip yok eder ve bu sayede yenilenme gerçekleşir" dedi.

Açlıkla oluşan otofajinin Alzheimer, obezite, tip 2 şeker hastalığı, insülin direnci ve Parkinson gibi birçok sıkıntıya iyi geldiğini belirten Şahin, "Oruç tutarken hem hastalıklarla savaşıp hem de kilo verebilirsiniz. Oruçla beraber kontrollü bir açlıkla vücudun bağışıklık sistemi de devreye girer ve uyarılır (otofaji aynı zamanda virüs ve bakterilerin de yok edilme yöntemidir). Bu sayede daha dirençli ve sağlıklı oluruz. Aynı zamanda obezitede en fazla rol oynayan faktörlerden birisi de kanımızdaki insülin hormonudur. Oruç ve kontrollü bir açlık ile hiperinsülinemiş dediğimiz kanda insülinin aşırı artması ve gelişen insülin direnci ve onunla beraber gelen obezite de engellenmiş olur. Çünkü kanda insülin varsa yağ yakımı durur, aksine yağ depolanma modu açık olur. Bu sebeple aldığın hemen her kalori yağa dönüşür. Tüm bu bilgiler ışığında orucun hem ibadet hem de bir detoks veya tamirat süreci olduğunun farkında olmak gerek ki, zaten ibadetin temelinde ruhsal arınma da olduğu için oruç hem bedenen hem de ruhen kişiyi resetliyor diyebiliriz. Oruçla ilgi bahsettiğim tüm faydalar eğer doğru tercihler yaparsanız gerçekleşir. Klasik Ramazan ayı geldi sofralar bereketlendi söylemiyle yola çıkıp tatlısından tuzlusuna, ekşisinden acısına, böreğinden pidesine diyerek sofraları olması gerekenden çok fazla donatır ve tüketirseniz bahsettiğim hiçbir faydayı göremezsiniz" şeklinde konuştu.