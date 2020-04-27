Oruçluyken banyo yapılır mı? Oruçlu iken gusül alınır mı? Diyanet açıkladı

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:48 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:48

Oruçluyken banyo yapmak zorunda kalan bireyler, orucun bu durumda tehlikeye girip girmediğini merak ediyor. Gusül almak zorunda olanlar ise ağız ve buruna su alırken orucun bozulacağından endişe ediyor. Bilindiği üzere vücuda dışarıdan bir yiyecek ya da su girmediği sürece orucun bozulması söz konusu değil. Fakat gusül alırken veya banyo yaparken vücuda su girme ihtimali doğuyor. Peki oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Oruçlu iken gusül almak ile ilgili fetvası haberimizde.

ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Diyanet İşler Başkanlığ'nın konu ile ilgili bilgilendirmesi şöyle;

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

ORUÇLU İKEN GUSÜL ALINIR MI?

Oruçluyken gusül abdesti almakla ilgili Diyanet'in fetvası şu şekilde:

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).