Osmanlı şerbetleri ‘Şerbet-i Fünun’da

Hem tarihi değerlerin yaşatılması hem de ziyaretçilere alışılagelmiş içeceklerden farklı olarak sağlıklı, lezzetli, dillere destan Osmanlı şerbetlerinin sunulmasının amaçlandığı projenin uygulanmasına başlandı. Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Cenap Şahabettin gibi önemli isimlerin temsil ettiği Servet-i Fünun edebiyatından esinlenerek “Şerbet-i Fünun” adı verilen projeyle, çok sayıda şerbet, Pazarkule Sınır Kapısı yolundaki “şerbet evi”nde konuklara ikram edilmek için kaynatılıyor. Tarihi yapıda hizmet vermeye başlayan “şerbet evi”nde nane şerbetinden hibiskusa, gül şerbetinden kızılcık şerbetine, kayısıdan tarçın şerbetine onlarca Osmanlı lezzeti tadılabiliyor.