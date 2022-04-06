Osmanlı'nın kadim geleneklerinden mukabele, Uganda'ya taşındı

Başkent Kampala'da geçen yıl Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hazreti Ebubekir Camisi'nde bu yıl ilk defa başlatılan mukabele, cemaat tarafından ilgiyle karşılandı.

Türk mimarisine uygun olarak tasarlanan Hazreti Ebubekir Camisi, ferah ve düzenli olması sebebiyle bölge Müslümanlarının gözdesi haline geldi.

Cami İmamı İbrahim Mukyere, AA muhabirine, Uganda halkının mukabeleyi ilk kez duyduğunu, camilerde daha önce böyle bir uygulama yapılmadığını söyledi.

Mukyere, "Ramazan ayı boyunca Kur'an'ı tamamlamak isteyen biri her gün camiye gelerek bu programı takip edebilir. Bu yüzden iyi bir program. Cemaat ilk defa duydu ama ilgileri giderek artıyor. Eminim duyuldukça katılım artacak." diye konuştu.

Türkiye'ye gittiğinde mukabele okuyanları gördüğünü ve bunun hoşuna gittiğini aktaran İmam Mukyere, "Uganda'da insanlar Kur'an'ı genelde tek başlarına okur veya dinlerler. Bu uygulama ilk defa başladı. Cemaat üyeleri mukabeleyi çok sevdi. İşe yetişmek için acele ediyorlar ama yine de hoşlarına gidiyor." dedi.

Mukabelenin Uganda'da yaygınlaşmasını isteyen Mukyere, diğer cami imamları ile görüşerek mukabeleyi tanıtacağını, bu sayede daha fazla kişinin istifade etmesini sağlayabileceklerini vurguladı.

- "MUKABELEYİ UGANDA'DA YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Cami cematinden Yaasir Abbas Ntumwa, ramazan ayı içerisinde Allah'ın koyduğu düzenin kaynağı olan Kur'an'ı okumak gerektiğini belirterek, "Mukabeleye ilk kez geliyorum çünkü Uganda'da yaygın değil. Daha önce hiç mukabele okunmasına katılmamıştım. Uganda'da Müslümanlar mukabelenin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunu duyurursak insanlar öğrenir ve Müslümanlara faydalı olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Osmanlı tarafından sahip çıkılan mukabele geleneğinin kökeni, son peygamber Hazreti Muhammed'e, Cebrail'in ramazan ayında her gece gelerek o zamana kadar nazil olan ayetleri Hazreti Peygamber ile karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanıyor.