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Ramazan

Pakistan'daki Türkler'den ihtiyaç sahiplerine destek

Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, ramazanda ihtiyaç sahiplerine 1000 koli erzak dağıtacak.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 14:23 - Güncelleme:
Pakistan'daki Türkler'den ihtiyaç sahiplerine destek
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Haripur kentindeki Türkmen kampında 450 koli dağıtılırken, yarın da Attock şehrinde Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine 550 koli teslim edilecek.

Dağıtım sırasında AA muhabirine konuşan Ömer Önder Haberdar, Pakistan'da yaşayan Türkler olarak, ramazanda Türkmen ve Pakistanlıları unutmadıklarını söyledi.

Ramazan için 1000 koli erzak hazırlatıldığını belirten Haberdar, "Bugün buradayız, Haripur'daki Türkmen kardeşlerimizin yanındayız, yarın Pakistanlı kardeşlerimize bu hizmeti sunacağız." dedi.

Her kolide 25 kilogram erzak bulunurken, program kapsamında 2 ton 500 kilogram erzak dağıtılacak.

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