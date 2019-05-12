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Para layık olduğu mala gider

Adamın biri satmak için pazara buğday götürmüş.

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Akşam olmuş, pazar toplanmaya başlamış. Herkes malını satıp savmış. Bu adamın malına müşteri çıkmamış. Adam koca çuvalı geri getirmenin sıkıntısıyla düşünürken meşayih’ten birinin yolu pazara uğramış: O zat sormuş: Ne o evladım malını satamadın mı? Bak pazar toplanıyor. Adamcağız boynu bükük: Müşteri çıkmadı, Efendi Hazretleri demiş. Şeyh efendi yerden avuç avuç kum alıp buğdaya karıştır­maya başlamış ve: Şimdi çıkar evlat demişve hemen yanı başında beliren müşteri mala talip olmuş. Buğdaycıya şeyh, para, layık olduğu mala gider demiş. 

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