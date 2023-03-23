Parfüm kokusu orucu bozar mı? sorusu, günlük hayatta deodorant ve parfüm kullananlar tarafından araştırılıyor. Orucu bozan şeylerin başında vücuda giren şeyler geliyor. Oruçlu geçirilen süre içerisinde parfüm sıkmanın orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığı ile ilgili Diyanet fetva yayımladı. Buna göre; Oruçluyken parfüm sıkılır mı? Parfüm sıkmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

PARFÜM KOKUSU ORUCU BOZAR MI?



Oruçluyken parfüm sıkmak; Oruç açısından şüpheye düşüren durumlar arasında yer alıyor. Yoğun kokuların nefes yoluyla solunmasının orucu tehlikeye atıp atmadığı konusunda tereddüte düşenler için Diyanet'in bu konudaki yorumu haberimizde yer alıyor.

PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

Parfüm orucu bozar mı? sorusuna Diyanet'in cevabı; Parfümün orucu bozmadığı, oruç tutarken de parfüm kullanılabileceği yönündedir.

Oruçluyken vücuda parfüm sıkmanın herhangi bir sakıncası bulunmuyor. Oruç tutarken günlük rutinde olduğu gibi parfüm sıkmaya devam edebilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında diğer insanlarla ile iletişim halinde olacak vatandaşlar, temizliklerine önem göstermelidir.

Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmaktır. Oruçluyken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).

Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.