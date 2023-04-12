Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı Kadir Gecesini son 10 günü içerisinde barındırır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinde dua kapıları ardına kadar açılır. Bu hayırlı gecede tövbelerin kabul olması için eller semaya açılarak ibadetler yerine getirilecek. Peki 2023 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? İşte Kadir Gecesi tarihi

RAMAZAN AYI KADİR GECESİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri'nin dini günler takvimine göre 2023 Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi akşamı idrak edilecek.

Kadir Gecesi, İslam açısından çok kıymetli bir gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. günü karşılanır.

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (S.A.S) vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır.

KADİR GECESİ HANGİ GÜNLERDE ARANMALIDIR?



Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.

Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız!" hadisini referans alan İslam uleması, kesin olmamakla birlikte Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaate ulaşmıştır.

Ancak Ramzan Ayı'nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı'nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı'nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı