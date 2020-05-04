Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, ayın kaçında? Arife günü ve Ramazan Bayramı hangi gün?

04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:59 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:59

Ramazan ayının gelmesiyle Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Ramazan ayında tutulacak 30 günlük orucun ardından İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Peki 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? soruları Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde soruluyor. 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayının sona ermesiyle İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde barındırdığı Kadir gecesi ve Arife günü Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip. Arife günü ve Ramazan Bayramı hangi gün? İşte Diyanet İşleri takvimi 2020 Ramazan Bayramı tarihi.

Müslüman aleminin en önemli ibadetlerinden biri olan ve her yıl milyonlarca Müslümanın yerine getirdiği farz olan oruç ibadetini yerine getirdiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan Ayının bitimiyle Ramazan Bayramına kavuşulacak.

Milyonlarca kişi on bir ayın sultanına veda etmenin hüznünü yaşarken, Ramazan Bayramı'nın gelişinin neşesini yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2020 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.

Vatandaşlar buruk bir sevinçle Ramazan Bayramı'nı bekliyor. Birçok kişi, Ramazan Bayramı’nda bazı tedbirlerin ortadan kalkacağını ve virüsün gerileyeceğini umuyor ancak tedbirlerin devam etmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

Ramazan Bayramı bilindiği üzere 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın bitmesinin ardından Şevval Aayı’nın ilk üç gününde eda ediliyor. Esas adı Ayd-ül Fıtır yani Fıtır Bayramı olan Ramazan Bayramı Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki yıldan 10 11 gün daha önce kutlanmaya başlanıyor. Geçtiğimiz yıl 4 Haziran günü başlayan bayram bu yıl ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Bayramın üçüncü ve son günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Arife Günü

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Özelikle Corona virüsü tedbirleri kapsamında ise vatandaşlar bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi öngörülüyor fakat konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 395-396; İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.),teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhari, Savm, 66-67; Ebu Davud, Savm, 49).

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].

Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].

Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ardından Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün