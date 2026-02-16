Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ramazanda geleneksel hale gelen ramazan etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye hazırlanılıyor.

Ramazan boyunca düzenlenecek yüzlerce etkinlik, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşatacak.

11 AYIN SULTANI RAMAZAN



Sabrın, bereketin ve paylaşmanın kuvvetlendiği 11 ayın sultanı Ramazan'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu yıl da birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Vatandaşları bir araya getirecek programlarda neler var? İşte detaylar...



Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden, konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş içerik ziyaretçileri bekliyor.

Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunurken, sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

Ramazanın manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla yaşanacak.

Etkinlikler, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, "kulliyederamazan.com" adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek, gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN "KÜLLİYE'DE RAMAZAN" PAYLAŞIMI

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan'ın, çocukların neşe dolu seslerine ve gençlerin ufkunu açacak etkinliklere kapılarını araladığı belirtildi.

Tüm vatandaşların, ramazanın feyzini paylaşmak ve kardeşlik iklimini birlikte yaşamak için Külliye'de Ramazan etkinliklerine beklendiği ifade edildi.

Program takvimine, "kulliyederamazan.com" internet adresinden ulaşılabilecek.