22 Mart 2022 Salı 13:46 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 13:46

Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, Ramazan iftar saatleri 2022 imsak ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022, il il sahur ve iftar saatleri..

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesi ile il il iftar ve sahur saatlerini yayımladı. 2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Diyanet trafından hazırlanan 2022 Ramazan imsakiyesinde gün gün iftar saatleri ve sahur vakitleri yer alıyor. İşte Ramazan iftar saatleri...

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

RAMAZAN'IN İLK ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet Dini Günler Takvimine göre 2022 Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Yani için 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıp 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

Ramazan ayı, sonunda bayramla müjdelenen ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bir aydır. Ramazan ayında oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmak çok faziletlidir.