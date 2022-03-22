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Ramazan

Ramazan iftar saatleri 2022! Diyanet Ramazan İmsakiyesi (İl il iftar-sahur vakitleri)

Ramazan ayına kısa bir süre kala iftar ve sahur saatleri araştırılıyor. Diyanet Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Ramazan ayında müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirecek. Yılın ilk orucu ise Nisan ayının 2'sinde tutulacak. Ramazan iftar saatleri 2022 ve Diyanet Ramazan İmsakiyesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İl il iftar-sahur vakitleri

22 Mart 2022 Salı 13:46 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 13:46
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Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, Ramazan iftar saatleri 2022 imsak ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022, il il sahur ve iftar saatleri..

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesi ile il il iftar ve sahur saatlerini yayımladı. 2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Diyanet trafından hazırlanan 2022 Ramazan imsakiyesinde gün gün iftar saatleri ve sahur vakitleri yer alıyor. İşte Ramazan iftar saatleri...

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ (İL İL İFTAR-SAHUR VAKİTLERİ)

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

RAMAZAN'IN İLK ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet Dini Günler Takvimine göre 2022 Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Yani için 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıp 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

Ramazan ayı, sonunda bayramla müjdelenen ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bir aydır. Ramazan ayında oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmak çok faziletlidir.

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