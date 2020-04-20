Ramazan imsakiyesi 2020 yayınlandı! İşte il il Diyanet İmsakiyesi 2020 Ramazan takvimi

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:42

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayınbın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vaktini içeren 2020 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanetin belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. 2020 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki imsakiye sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2020 Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayına kısa bir süre kala Diyanet 2020 il il ramazan imsakiyesi yayınlandı. Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. Namaz vakitleri oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI

Ramazan ayına sayılı günler kala il il iftar vakitleri ve sahur saatleri bilgileri de belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği iftar vakti ve sahur saati bilgilerine buradan ulaşabileceksiniz.

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Müslüman alemine farz olarak buyrulan oruç ibadetini yerine getirmek için Ramazan ayının ilk günü milyonlarca kişi sahura kalkacak. İlk sahura kalkılacak ve ilk oruç tutulacak gün de merak konusu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.