Ramazan imsakiyesi 2026! Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

Ramazan imsakiyesi 2026; manevi huzur, bereket ve paylaşmanın mevsimi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pek çok Müslüman tarafından araştırılmaya başlandı. Bu mübarek ayda; oruç, teravih namazı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetler ifa edilecek.

Milyonlarca Müslüman 2026 Ramazan ayında oruç tutmak için 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Ramazan'ın gelmesini heyecanla bekleyen birçok Müslüman, oruç ibadetini yerine getirirken vakitleri doğru şekilde takip etmeye büyük önem gösteriyor. İmsak ve iftar saatleri, her ilin coğrafi konumuna göre farklılık gösteriyor.

Sahur bitiş zamanı, imsak saati ve akşam ezanı gibi bilgilere, Ramazan İmsakiyesi 2026 üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca burada yer alan tüm saatler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimi esas alınarak hazırlanmıştır.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak. Vaktin yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi, 'Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?' sorusunun cevabını nereden öğreneceklerini de araştırmaya başladı.

Ramazan'ın kaçıncı günü olduğunu merak edenler, sayfamızı ziyaret ederek kolayca öğrenebilirler.