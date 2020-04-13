Ramazan ne zaman ve hangi gün başlıyor? İşte Ramazan başlangıç tarihi ve 2020 Ramazan İmsakiyesi

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:19

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Ramazanın hangi gün başlayacağı ve ilk oruç tarihi merak konusu oldu. İslam alemi Ramazan ayı için hazırlıklarına devam ediyor. On bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Ramazan imsakiyesi ise merak konusu oldu. Ramazan ne zaman ve hangi gün başlıyor? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2020 dini günler takvimi ve diğer detaylar...

11 oyun sultanı olarak bilenen Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahur ve iftar saatinin kaçta olacağı merak ediyor. İşte 2020 Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği imsakiye henüz yayınlanmadı. Ramazan imsakiyesi yayınlanır yayınlanmaz sayfamız üzerinden iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgilerine ulaşabileceksiniz.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, rızk, bereket ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

2020 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2020 dini günler takviminde Ramazan Bayramı'nın 24 Mayıs tarihinde başlayıp 26 Mayıs tarihinde son bulacağı belirlendi.