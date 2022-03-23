23 Mart 2022 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:53

Ramazan ayı Nisan'ın 2'sinde başlıyor. 11 ayın sultanı Ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezi pidenin bu yılki fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 365 gram sade Ramazan pidesi 4 liraya satılıyordu. Peki bu sene Ramazan pidesi kaç TL oldu? İşte Ramazan pidesi fiyatları 2022

PİDE KAÇ TL OLDU?

İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak.

Geçtiğimiz yıl 4 liraya satılan 365 gram sade Ramazan pidesi bu yıl 330 gram olarak 6 liraya satılacak.

Susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2022

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı.

330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL,

415 gram pide 7.5 TL

415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.

RAMAZAN PİDESİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Ekmekçilik 8 bin yıl öncesine dayansa ve kültürlere göre farklılık gösterse de pide kültürü İstanbul'da 15. ve 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. Eski çağlarda ekmekçiliğin Mısır'da çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir.

Özellikle Osmanlı döneminde Ramazan aylarında iftarlarını geç açma pahasına bile olsalar, özel pide yaptırabilmek uğruna fırın önünde beklenirdi. Bu meraklılar, pide yaptırmaya giderlerken ellerinde taze yumurta, çörek otu ve susamını da götürürler, malzemeleri kendi gözleri önünde pidelerinin üzerine sürdürürlerdi.

Tüm yıl boyunca kokusu ve lezzeti ile hasreti çekilen Ramazan pideleri sofraların vazgeçilmezi unvanını korumaya devam ediyor.