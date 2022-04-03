Ramazan ayının gelişi ile birlikte iftar sofralarına lezzet katan Ramazan pidesinin tarifi araştırılmaya başlandı. Kuru, Instant ve yaş maya ile yapılabilen ramazan pidesini iftar sofrasına sıcak sıcak koymak isteyenler için yumuşacık, yumurtalı Ramazan pidesi tariflerini haberimizde derledik. Ramazan pidesi tarifi, evde nasıl yapılır? İşte nefis ramazan pidesi taifi

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ (KURU MAYA İLE)

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeleri ilave edin. Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanmasını bekleyin. Hamuru parçalara ayırın. Tezgaha un serpin ve her parçaya elinizle ya da merdaneyle şekil verin. Açtığımız hamuru güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirin.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın.

Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin. Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin. Ramazan pideleriniz hazır!

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Ramazan Pidesi Hamuru için;

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sos için;

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

Üzeri için;

Susam

RAMAZAN PIDESI TARIFI (INSTANT veya YAŞ MAYA İLE)

İlk olarak Ramazan pidesi hamuru için uygun bir kase içerisine ufaladığımız yaş mayamızın üzerine şeker ve suyumuzdan 1 su bardağı kadarını ekleyerek karıştıralım ve mayamızın erimesini sağlayalım.

Daha sonra yoğurma kabımıza un ve tuzu alarak karıştıralım ve ortasını çukurlaştıralım.

Oluşturduğumuz çukurun içerisine hazırladığımız mayayı ekleyelim, üzerine toplamda 2,5 su bardağı su olacak şekilde geriye kalan suyumuzu ekleyerek hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayalım.

Elde ettiğimiz hamur yumuşak kıvamda bir hamur olacağı için toparlarken ara ara elimizi ıslatalım.

Hamurumuz toparlandıktan sonra taşmadan mayalanması için üzerini streçleyelim ve temiz bir bez örterek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakalım.

Mayası gelen hamurumuzun üzeri açalım, un serptiğimiz tezgaha alıp havasını almak için tekrar yoğuralım.

Toparladığımız hamuru bir bıçak yardımı ile 2 eşit parçaya keselim ve beze haline getirelim.

Sonrasında bezelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Burada kullandığımız pişirme kağıtları hamurlarımızın tepsiye yapışmamasını sağlayacak.

Hamurların üzerini tekrardan streçleyerek 20-25 dakika kadar daha mayalanmaya bırakalım.

Bu sırada bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için yoğurdu bir kaseye alalım, üzerine yumurta sarısını ilave ederek güzelce çırpalım.

Mayası gelen hamurlarımızdan bir tanesinin üzerini açalım, elimizle hafif hafif bastıralım.

Daha sonra hazırladığımız sosumuzun yarısını hamurumuzun üzerine alarak elimizle bastırarak açmaya başlayalım. Her yerine eşit bastırarak hamurumuzu tepsi genişliğinde, pide formuna getirelim. Pişerken kabaracağı için hamurumuzu mümkün olduğunca inceltelim. Özellikle orta kısmına güzelce bastıralım.

Yeterince genişlettiğimiz hamurumuzun ilk önce kenarlarına parmak ucu ile bastıralım, daha sonra orta kısmına çizgi çizgi bastıralım. Pişerken pidemizin şeklinin bozulmaması için bastırdığımız yerlerin defalarca üzerinden geçelim.

Son olarak pidemizin üzerine susam serpelim. Dilerseniz pidelerinizi susamsız da yapabilirsiniz.

Son elimizle şeklini belirginleştirelim ve pidemizi önceden ısıttığımız 230°C fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim.

Pidelerimizin yumuşacık olması için önceden fırınımıza ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su yerleştirelim.

Diğer pide hamurumuza da aynı işlemleri uygulayarak üzeri kızarana kadar pişirelim.

Fırından aldığımız pidelerimizi fırın telinin üzerinde temiz bir bez arasına koyalım. Bu sayede pidelerimizin altı buhar yapmayacaktır.