Ramazan sofrasının altın besini: Bal
Göz kamaştıran yiyecekler güzel göründüğü kadar çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına da yol açabiliyor.
Ramazan’da özellikle tüketimi artan kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek gibi besinler sindirim zorluğu ve mide şişkinliği gibi problemlere sebep oluyor. Uzmanlar değişen yeme-içme alışkanlıklarına karşı vücudun denge sağlayabilmesi için iftar ve sahur sofralarında mutlaka gerçek balın tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Ramazan ayının rutin beslenme düzenine getirdiği farklılıkların dengelenmesi açısından bal tüketimi önemli.
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