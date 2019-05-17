Ramazan sofrasının altın besini: Bal

Ramazan’da özellikle tüketimi artan kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek gibi besinler sindirim zorluğu ve mide şişkinliği gibi problemlere sebep oluyor. Uzmanlar değişen yeme-içme alışkanlıklarına karşı vücudun denge sağlayabilmesi için iftar ve sahur sofralarında mutlaka gerçek balın tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Ramazan ayının rutin beslenme düzenine getirdiği farklılıkların dengelenmesi açısından bal tüketimi önemli.