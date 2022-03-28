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Ramazan

Ramazan'a sayılı günler kala Ayasofya Camii'ne asıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, 'La İlahe İllallah' yazılı mahyayla süslendi.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi, ramazan ayına sayılı günler "La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)" yazılı mahyayla süslendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı.

Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

  • Kelime-i Tevhid
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
  • ramazan

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