Ramazan'da sağlıklı beslenmenin formülleri

Malatya'da bir klinikte diyetisyenlik yapan Diyetisyen Sümeyye Akbulut, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Akbulut, Ramazan ayında bol proteinli besin ve sebze ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan'da öncelikle sahur yaparak güne başlamamız gerekiyor. Sahur yaparken de mutlaka günlük bir tane yumurta tüketmemiz gerekiyor. Yumurta bizim örnek proteinimiz. Yumurta tükettiğimiz zaman Ramazan ayında tokluk süremiz daha uzun oluyor. Yumurtayı haşlanmış şekilde veya az yağda pişirebilirsiniz. Yumurtanın yanında mutlaka bir protein kaynağı olarak peynir tüketmemiz gerekiyor. Peyniri de az yağlı tercih ederseniz bizler için daha güzel olur. Tansiyon probleminiz yoksa zeytin 5-6 adet tüketebilirsiniz. Tansiyon probleminiz varsa 2 adet ceviz tüketmenizi mutlaka öneriyoruz. Bol yeşilliklere yer veriyoruz Ramazan ayında sahurda da, iftarda da. Bol yeşillik, domates, salatalık, maydanoz, dereotu, kuzukulağı gibi yeşilliklere yer verebilirsiniz" dedi.

Gün içerisinde iftara kadar olan sürede tokluk hissini arttıracak besinlerin tercih edilmesi gerektiğine değinen Akbulut, "Ramazan ayı boyunca yine tam buğday ekmeği tercih ederseniz sahurda gün içerisinde daha çok tokluk hissiniz olur. Beyaz ekmekleri çok tercih etmeyelim. Çünkü beyaz ekmekler daha çok yemenize ve gün içerisinde daha fazla acıkmanıza neden olacaktır. Tokluk sürenizi uzatmak istiyorsanız mutlaka tam buğday ekmeği yemenizi öneririz" şeklinde konuştu.

"SU TÜKETİMİNE SAHURDA VE İFTARDA OLABİLDİĞİNCE DİKKAT EDELİM"

Ramazan'da sıvı tüketiminin önemli olduğunu ve bol su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Akbulut, "İftarımızı açarken mutlaka su ile açalım. 2 bardak su içmelerini öneriyoruz danışanlarımıza. Ramazan ayında mutlaka su tüketimine dikkat ediyoruz. Su tüketimine sahurda ve iftarda olabildiğince dikkat edelim. Havaların ısınmasıyla birlikte su tüketiminde artışlar da gözlenecek ama özellikle iftarımızı açarken sahurda da yine suya dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

İftarın su ile açılması ve sonrasında hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Akbulut, "İftarımızı mutlaka su ile açalım. Yanında iki tane hurma ya da zeytinle açabilirsiniz. Sonrasında ihtiyacınıza göre hafif çorba tüketip, birazcık mola vermenizi öneriyoruz. 5-10 dakika bir mola verdikten sonra sebze yemeklerinizi, etli sebze yemeklerinizi, salatalarınıza yer verip iftarımızı hafif bir şekilde bitirirseniz sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını tamamlamış olursunuz. Gün içerisinde tatlı isteğinizi alsın diye bir porsiyon meyve tüketmenizi de öneriyoruz iftardan sonra. Meyvenin yanında tokluk süresini arttırsın diye yoğurt, ayran, süt gibi protein kaynağı eklerseniz daha doyurucu olur" diye konuştu.