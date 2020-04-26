Ramzanın 3. gününe özel iftar menüsü! 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere örnek iftar menüsü ramazan 2020

26 Nisan 2020 Pazar 15:40 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 15:40

Ramazanın başlamasıyla tatlı telaşlardan iftar hazırlığı da başladı. İftar için 'bugün ne pişirsem?' diyen bireyler örnek ramazan menülerinden fikir almak istiyor. Ramazanın 3. gününe özel size kolayca yapabileceğiniz iftar menüsü hazırladık. Hazırlamış olduğumuz yemek tarifleriyle iftar sofralarınızda güzel lezzetlere yer açabilirsiniz.

Bugünün iftar çorbası için nefis köy çorbasını başlangıç olarak sunuyoruz. Lokum kıvamında bütün tavuk yanına şık sunumlu garnitürlü pilav ile menüyü taçlandıracağımız iftar sofrası, muhallebili kadayıf ile tatlıya bağlanacak.

KÖY ÇORBASI



Köy Çorbası İçin Malzemeler

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 iri diş sarımsak

3 yemek kaşığı köftelik bulgur

3 su bardağı tavuk veya etsuyu (Yoksa bulyon)

5 su bardağı su

Tuz (damak tadınıza göre)

Terbiyesi için;

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı dolusu yoğurt

1 yemek kaşığı dolusu un

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pulbiber

Muhteşem Köy Çorbası Yapılışı

Soğan, sarımsak, havuç ve patatesi soyup rendeleyin.

Çorba tenceresine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip, sebzeleri 4-5 dakika kavurun.

3 su bardağı tavuk suyu ve 5 su bardağı su ekleyip kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.

1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı yoğurdu yarım çay bardağı su ile iyice çırpın.

Pişen çorbayı blenderden geçirin. (taneli seviyorsaniz blenderden geçirmeyin)

3 yemek kaşığı ince bulguru ekleyip, 5 dakika daha pişirdikten sonra, çorbanın suyundan 2-3 kepçe alıp terbiyeye karıştırarak ılıştırıp çorbaya dökün.

Bir yandan da karıştırarak kaynatın ve tuzunu ekleyin.

Küçük bir tavaya yağları koyup, nane ve pulbiberi yakıp sos hazırlayın.

Kısık ateşte kaynayan çorbanın içine dökün.

Bol vitaminli köy çorbası servise hazır.

FIRIN POŞETTE TAVUK

Fırın Poşetinde Bütün Tavuk Tarifi İçin Malzemeler

Orta boy bütün tavuk (yaklaşık 2 kg)

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Fırın Poşetinde Bütün Tavuk (videolu) Tarifi Yapılışı

Tavuğun sosu için uygun bir kaba domates salçası, yoğurt, zeytinyağı sıvı yağ ve tuzu alalım. Güzelce karıştıralım.

Orta boy bütün tavuğumuzu alalım, bir havlu kağıt yardımı ile üzerini kurulayalım.

Hazırladığımız sosumuzu bir fırça yardımıyla tavuğun her yerine gelecek şekilde sürelim.

Güzelce sosladığımız tavuğun butlarını bir ip yardımıyla bağlayalım. Tavuğun kanat kısımlarına da bir kürdan veya çöp şiş batırarak sabitleyelim.

Fırın torbamızı alalım, ağzını açıp sosladığımız tavuğu içine yerleştirelim. Paketten çıkan tel ile fırın torbasının ağzını sıkıca kapatalım.

Fırın torbasının üzerinde kürdanla birkaç delik açalım.

Tavuğumuzu fırın tepsisine alalım ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Pişme süresini ayarlarken tavuğu boyutunu göz önünde bulundurmalısınız.

Pişen tavuğumuzu fırından çıkartarak poşetini açalım ve kızarması için bir kaç dakika daha fırına verelim.

Üzeri kızaran tavuğumuzu fırından çıkartalım. İlk sıcağı çıktıktan sonra servise hazır. Afiyet olsun.

GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI

Garnitürlü Nefiss Pirinç Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı erişte ya da şehriye çeşidi

1 küçük kutu konsere mısır

1 kavanoz garnitür konservesi

3,5 su bardağı sıcak su (su miktarının 1 bardak kadarını haşlanmış tavuk suyu olarak da kullanabilirsiniz)

Ya da isteğe bağlı olarak, lezzet katması için; 1 adet tavuk bulyon, 1 tatlı kaşığı sebzeli çeşni tuzot da kullanılabilir.

(kullandığım su bardağı 220 ml)

Garnitürlü Nefiss Pirinç Pilavı Tarifi YapılışI

Pirinci derin bir tasa koyup üzerini geçecek kadar soğuk su ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıyor bu şekilde 20 dakika bekletiyoruz.

Süre sonunda pirinci süzgeç içine alıp suyunu süzüyor, bol su ile yıkıyor tekrar pirinci süzülmeye bırakıyoruz.

Konserve mısır ve garnitürü de yıkayıp süzüyor hazırda bekletiyoruz.

Tenceremiz içine, zeytinyağ ve şehriyeyi katıp rengi koyulaşana dek orta ateşte kavuruyoruz.

Daha sonra üzerine pirinç ve tereyağını katıp, yağ eriyene dek karıştırarak pirinci 3-4 dakika kavuruyoruz.

Ocağın altını kısık ateşe getirip, sıcak suyunu ekliyoruz, tuz ve çeşnilerini katıyoruz hemen üzerine, mısır ve garnitürünü ilave edip karıştırıyor tadını kontrol ettikten sonra pişmeye bırakıyoruz. (Su ilavesi ve pişme süresi, pirincin markasına ve pişirdiğiniz kaba göre değişiklik gösterir bunu dikkate alarak pişiriniz).

MUHALLEBİLİ KADAYIF

Muhallebili Kadayıf Tarifi İçin Malzemeler

300-350 g kadar tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağ

5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi için:

1 lt süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema(200ml)

Kadayıfı kavurarak muhallebili kadayıf tatlısının yapımına başlayalım Kadayıfı ince ince kırın (kolay kırılması için 2 saat kadar derin dondurucuda bekletebilirsiniz). Teflon tencereye ya da genişçe bir teflon tavada tereyağını eritin ve şekeri, kadayıfı ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun. Son olarak cevizi ilave edin ve bir süre daha kavurup ocaktan alın. (Kadayıfları ocaktan aldıktan sonra tencerede bırakırsanız kızarmaya devam edecektir o nedenle ya karıştırmaya devam edin ya da bir kaba alarak soğumasını sağlayın)

Tatlımızın muhallebisini hazırlayalım Krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alarak karıştırarak pişirin. Muhallebi kaynadıktan 3 dakika kadar sonra ocaktan alarak 10-15dk soğumaya bırakın. Daha sonra vanilya ve sıvı kremayı ilave edin ve mikser yardımı ile pürüzsüz bir görüntü alana kadar 4-5 dakika boyunca çırpın.

Hazırladığımız krema ve kadayıfı tepsiye yerleştirelim Yaklaşık 30cm çapında bir borcama kızartmış olduğunuz kadayıfların yarısını dökün ve borcamın tabanına güzelce yayın. Üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve en üste kalan kadayıfları serin. Bu işlem için kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz.

Tatlımızı soğumaya bırakalım Tatlı oda ısısında ılındıktan sonra buzdolabına kaldırın. Buzdolabından 3-4 saat kadar dinlendirin.

Muhallebili kadayıf tatlısını daha kolay servis yapabilmek için isterseniz porsiyonluk kuplarda da hazırlayabilirsiniz.