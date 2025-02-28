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Ramazan

Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ramazana hazır

Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan 34 bin kişilik kapasiteye sahip Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, ramazan ayında çeşitli etkinliklerle dolup taşacak.

AA28 Şubat 2025 Cuma 12:22 - Güncelleme:
Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ramazana hazır
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Merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve 4 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, 6 minaresi, toplam 34 bin kişi kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ikinci camisi konumunda.

Çocuk oyun alanları, kütüphane, derslikler ve kurs bölümleriyle vatandaşların günün her saatinde vakit geçirebildiği cami ve külliye, turistik amaçlı gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Geniş avlusu ve mimari ihtişamıyla dikkat çeken yapı, özellikle ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle Gazianteplilere manevi bir atmosfer sunmaya hazırlanıyor.

- "CIVIL CIVIL ATMOSFERLE HERKESİ AĞIRLAYACAĞIZ"

Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi Yöneticisi Asım Kütük, AA muhabirine, hummalı bir çalışmanın ardından ramazana hazır olduklarını söyledi.

Mukabele, teravih namazı ve dini etkinlikler için rahlelerin ve taburelerin hazır olduğunu anlatan Kütük, şunları kaydetti:

"Sabah ve ikindi namazlarından önce mukabele programımız olacak. Havaların soğuk olmasından dolayı camimizin ısınmasıyla ilgili önlemlerimizi aldık. Türkiye'nin ikinci büyük camisi olarak 17 bin iç kısım, 17 bin de dış kısım olmak üzere toplam 34 bin kişilik kapasiteye sahibiz. Cıvıl cıvıl atmosferle herkesi inşallah ağırlayacağız." dedi.

Kütük, yurt içi ve dışından günlük ortalama 5 bin kişinin camiyi ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

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