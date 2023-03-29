Sahura kalkmadan oruç tutmanın dini açıdan sakıncası olup olmadığı, Ramazan ayında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların bir kısmı sahura kalkmadan yiyip yatmayı tercih ediyor. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Niyet ise ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Peki sahura kalkmadan niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu? İşte detaylar

SAHURA KALKMADAN TUTULAN ORUÇ KABUL OLUR MU?



Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltilen sorulardan biri de "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre;

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih (doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ancak sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir. Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18).

Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

SAHURA KALKMADAN NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?



Sahura kalkmadan oruç tutmak, günah değildir. Ancak sahura kalkmak çok sevaptır.

Oruçluyken Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmak iyi olur.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler.[İ. Ahmed]

Sahura kalkın, sahurda bereket vardır.[Buhari]

Sahurda yemek yiyerek, oruç tutmanıza yardımcı olun![Beyhekî]

Sahur yemeğine kalkmak Allah'ın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın![Nesai]

Yedikleri helâl olmak şartıyla hesaba çekilmeyecek üç kişi: oruçlu, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır.[Nesaî]

Sahur yemeğine kalkmak Allah'ın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın![Nesai]

Bir lokma da olsa sahur yemeği yiyin, çünkü onda bereket vardır.[Deylemî]

Müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir.[Ebu Davud]

Allahü teâlâ, sahura kalkanlara rahmet eder.[Taberanî]