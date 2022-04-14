Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? sorusunun yanıtı, sahurda ezan okunurken su içip veya yemek yemeye devam eden Müslümanlar tarafından merak ediliyor. İmsak vaktinde su içip, orucu bozup bozmadığı konusunda tereddütte kalan kişiler, "İmsak vaktinde ezan okunurken su içilir mi?" konusunu araştırıyor. İşte Diyanet'in Sahurda ezan okunurken su içmekle ilgili fetvası...

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

İmsak ezanı oruca başlama vakti olarak kabul edilir. Ezan okunurken kasıtlı olarak yemeye ve içmeye devam edilmesi oruca zarar verir. Sahurda ezan başladığı andan itibaren yeme içmeyi kesmek gerekir.

İMSAK VAKTİNDE EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Diyanet İşlerinin bu konuda verdiği cevaba göre; Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder.

İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple sabah ezanının başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir.

Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)