Şanlıurfa iftar vakti 2022, ilde yaşayan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu sene Ramazanın ilk iftarı Nisan'ın 2'sine denk gelen Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak. Peki Şanlıurfa'da iftar saat kaçta açılacak? Urfa sahur vakti 2022 kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi Urfa iftar ve sahur vakitleri

Urfa'da ilk sahur için imsak vakti 04:41, ilk iftar vakti ise 18:55'tir. Ramazan ayı için 30 günlük imsakiyede Şanlıurfa iftar ve sahur vakitlerini görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan ayı, Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olarak biinen Kadir Gecesi'nin yer aldığı en değerli aydır. Çünkü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

Kuran'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 'Kadir gecesi' yine Ramazan ayı içinde kutlanır.

RESULULLAH EFENDİMİZİN RAMAZAN İLE İLGİLİ RÜYASI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S), Ramazan ayı ile ilgili gördüğü rüyayı şöyle anlatmıştır:

"Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip, onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip, şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi.

Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip, ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip, ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül, onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine, sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp Cehenneme götürürken, yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı. Biri Cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı.

Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip, defterini sağa aldı. Sevapları hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocukları gelip, sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında, korkudan titreyen birine, Allahü teâlâya olan hüsnü zannı gelince, titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri, Cennete geldi. Fakat kapılar kapalıydı. Kelime-i şehadeti gelip, onu Cennete koydu."[Taberani, Hakîm-i Tirmizi]