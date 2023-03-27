Sigara dumanı orucu bozar mı? sorusunun cevabı, oruçluyken bir başkasının içtiği sigara dumanı ve kokusuna maruz kalan kişiler tarafından merak ediliyor. Diyanet'in açıklamalarına göre sigara, nargile dumanı gibi tiryakilik nedeniyle kullanılan maddeler de orucu bozan hallerdendir. Peki sigara içen kişinin yanında durmak orucu bozar mı? Başkasının içtiği sigara dumanı orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?



Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel münasebetlerden uzak durmaktır. Oruç, tüm bunlardan nefsi mahrum bırakmak demektir.

Oruçluyken de bilerek sigara içmek orucu bozar ve bu durumda kaza gerektirir. Sigara dumanına maruz kalınması halinde ise oruç bozulmadığı zaman kaza edilmesine gerek kalmaz. Çünkü sigara dumanı nedeni ile oruç sakatlanmaz.



Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler tiryakilik nedeni ile kullanılan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

Eğer bir kişi sigara kullanıyor ise soluduğu dumandan keyif alırsa bu nedenle orucu bozulmuş olur. Yine sigara kullanan kişi dumandan kaçınır ve isteyerek içine çekmez ise orucu bozulmaz.

Peki sigara içilen ortamda oturmak orucu sakatlar mı? Diyanet İşleri, orucu bozan şeyleri maddeler halinde yayımladı. İşte Diyanet'in konu ile ilgili fetvası

SİGARA İÇEN KİŞİNİN YANINDA DURMAK ORUCU BOZAR MI?



Oruç tutan bir kişinin yanında yolda yanınızdan sigara içen birinin geçmesi ya da sigara içen başka birinin sigara dumanı gelirse sigara dumanı bu kişinin orucunu bozmaz. Oruçlu bir kişinin, sigara dumanına maruz kalması durumunda orucu bozulmaz. Ama sigara içilen bir ortamda zorunlu olmadıkça bilerek ve isteyerek kalmaması gerekir. Bu sayede tutulan oruç da riske girmez.

Sigara, nargile dumanının Diyanet fetvalarına dayanarak orucu bozan haller arasında yer aldığı bilinmektedir. Kişinin bu haller nedeniyle orucu bozulmuşsa kaza edilmesi gerekmektedir. Fakat kişi başka birinin içmiş olduğu dumana maruz kalmışsa, orucu bozulmaz ve kaza gerektirmez.

Sigara dumanına maruz kalan ve sigara tiryakisi olmayan bir kişi istemeden sigara dumanı solursa orucu bozulmaz.

Yani hiçbir yemek kokusu ve sigara kokusu orucu bozmaz. Orucu bozan haller isteğe ve niyete bağlıdır. Bile isteye sigara dumanını içine çeken kişinin orucu bozulur. İsteği dışında solumak zorunda kalan kişinin orucu ise bozulmaz.