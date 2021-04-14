14 Nisan 2021 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:38

Sigara kokusu oruç bozar mı? sorusunun cevabı, oruçluyken bir başkasının içtiği sigara dumanı ve kokusuna maruz kalan kişiler tarafından merak ediliyor. Sigara ve nargile dumanının Diyanet fetvalarına dayanarak orucu bozan haller arasında yer aldığı bilinmektedir. Peki oruçlu birisi başkasının içmiş olduğu sigara dumana ve kokusuna maruz kalırsa orucu bozulur mu? Başkasının içtiği sigara dumanı orucu bozar mı? İşte konu ile ilgili detaylı anlatım.

BAŞKASININ İÇTİĞİ SİGARA DUMANINI SOLUMAK ORUCU BOZAR MI?

Sigara, nargile dumanının Diyanet fetvalarına dayanarak orucu bozan haller arasında yer aldığı bilinmektedir. Kişinin bu haller nedeniyle orucu bozulmuşsa kaza edilmesi gerekmektedir. Fakat kişi başka birinin içmiş olduğu dumana maruz kalmışsa, orucu bozulmaz ve kaza gerektirmez.

SİGARA KOKUSU ORUCU BOZAR MI?

Eğer bir kişi sigara kullanıyor ise soluduğu dumandan keyif alırsa bu nedenle orucu bozulmuş olur. Yine sigara kullanan kişi dumandan kaçınır ve isteyerek içine çekmez ise orucu bozulmaz.

Sigara dumanına maruz kalan ve sigara tiryakisi olmayan bir kişi istemeden sigara dumanı solursa orucu bozulmaz.

Yani hiçbir yemek kokusu ve sigara kokusu orucu bozmaz. Orucu bozan haller isteğe ve niyete bağlıdır. Bile isteye sigara dumanını içine çeken kişinin orucu bozulur. İsteği dışında solumak zorunda kalan kişinin orucu ise bozulmaz.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.