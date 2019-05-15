Su kaybı ve mineralleri ‘ayran'la kazanın

Bu ürünün yapısı gereği kişiyi tok tutma özelliğine sahip. Bunu yaparken de kişinin ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein ve diğer besin ögelerinin de vücuda dengeli şekilde alınmasına imkan sağlıyor. Su birincil içecek, ancak sürekli su içmek bazen insana yavan gelebiliyor. İnsanın çay, kahve, meyveli ve aromalı içeceklerle susuzluğunu giderirken aynı zamanda lezzet duygusunu da tatmin etme eğiliminde. Ayranın, besin değeri en zengin içecekler arasında yer alıyor. Ayran, süte göre çok daha düşük laktoz miktarı içerdiği için hassas insanlarda şişkinlik sorununa yol açmaz. Bu nedenle özellikle gelişme çağındaki çocukların ve gençlerin susuzluklarını gidermeleri için gazlı ve kalorili içecekler yerine ayran tüketmeleri çok daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Yaz aylarında kışa göre yüzde 30 daha fazla olan ayran tüketimi, özellikle Ramazan ayında da artış gösteriyor.