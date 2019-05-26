Suriyeli 335 yetim iftar sofrasında buluştu

İftara, barınma merkezi ve ilçe merkezinde yaşamlarını sürdüren 335 yetim çocuk ve Suriyeliler katıldı. Türkmenlere özgü Keşkek ve Kara Yahni denilen geleneksel yemeklerin pişirilip ikram edildiği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. İHH Bursa Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Adem Demir, “Her yıl düzenli olarak bu kardeşlerimizi iftar sofralarında bir araya getiriyoruz. Bundan sonrada inşallah çalışmalarımız sürecek” dedi.