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Ramazan

TBMM Başkanı Şentop'tan ramazan ayı mesajı: Şifa iklimiyle yaralarımızı saracak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayının tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti. Şentop, 'Ramazan medeniyetimizin, oruçla birlikte, ruhundaki kardeşlik, infak ve dayanışma duygularını en güçlü tezahürleriyle yaşadığımız bu günlerde, birliğimizden güç alarak ramazan-ı şerif'in şifa iklimiyle yaralarımızı saracak, umutlarımızı büyüteceğiz.' dedi.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan ramazan ayı mesajı: Şifa iklimiyle yaralarımızı saracak
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Şentop, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, şair Sezai Karakoç'un, ramazan ile ilgili, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da vakit erişti ve saat, mucize saati çaldı da ufkumuzda incecik, gümüşten bir yay halinde, o eskimez yıpranmaz, kararmaz hilali gördük" cümlelerini anımsattı.

Mustafa Şentop, "Üstad Sezai Karakoç'un aynasından, hakikatine ve faziletine erişebilmek niyazımızla, geceleri ve gündüzleri her bir gönül için ayrı hikmetlerle bezenmiş ramazan ayını hürmetle selamlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Her yıl farklı bir dünya ve manevi iklimle kuşatan ramazanın bu sene yüreklerdeki kederle ve kayıpların acılarıyla karşılandığını belirten Şentop, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek ayda, deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin mukabeleler ve dualarla, rahmetle yad edileceğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan medeniyetimizin, oruçla birlikte, ruhundaki kardeşlik, infak ve dayanışma duygularını en güçlü tezahürleriyle yaşadığımız bu günlerde, birliğimizden güç alarak ramazan-ı şerif'in şifa iklimiyle yaralarımızı saracak, umutlarımızı büyüteceğiz. Ülkemiz için çalışmayı ve zorluklarla mücadeleyi her zaman olduğu gibi milletimizle beraber yürüterek insanlık adına yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Tüm İslam alemine ve insanlığa nice hayırlar getirmesi duasıyla, ramazan ayımız mübarek olsun."

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